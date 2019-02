Klart nei til de planlagte 180-meters vindmøllene

Nyheter

Frøya kommunestyre skal torsdag behandle to saker som samlet kan få betydning for vindkraftutbygginga på Frøya.

I dag ble de behandlet i formannskapet, med både Nei til Vindkrafts advokat Lars Selmar Alsaker og kommunens advokat Kari Bjørsnøs fra Bjerkan Stav tilstede.

Etter Nei til vindkrafts advokat Lars Selmar Alsaker beskrivelse, har kommunen mulighet til å stoppe hele vindkraftutbygginga.

- Utbyggingen kan stoppes

På spørsmål om vindmølleutbygginga kan stoppes, svarte advokat Alsaker kontant ja.

Han viste til at dispensasjonen som kommunen ga i 2016, ikke gjelder for 180 meters høye møller.

- Det vil kreve ny behandling. Hvis utbygger da vil gå videre med 135 meters møller, må de ha en ny MTA-plan. Innen de kan utforme en slik plan, vil nåværende dispensasjon gå ut. Innen da har man hatt en folkeavstemming. Hvis denne sier nei til vindkraft, kan kommunen si nei til ny dispensasjon, etter at nåværende dispensasjon går ut 9. april i år, sa Alsaker.

-NVE har myndigheten over konsesjonsområdet

Advokat Kari Bjørsnøs fra Bjerkan Stav svarte ikke noe tydelig ja eller nei, men viste blant annet til at utbyggeren er gitt en rettighet gjennom konsesjonen, og at det er NVE som har myndigheten. Og hun var uenig i at en slik dispensasjon vil falle bort etter tre år.

Uenigheten var tydeligere mellom de to advokatene, enn mellom politikerne i formannskapet.

Opphever ikke dispensasjon

Spørsmålene fra både opposisjon og posisjon gikk på hvilke muligheter kommunen har til å påvirke. Men også på hvordan kommunen kunne bli overkjørt eller stilt økonomisk ansvarlig hvis man gjorde vedtak som vanskeliggjorde, eller i ytterste fall stopper den planlagte utbyggingen.

Den første saken som ble behandlet, gikk på prosessvarselet som advokat Alsaker har fremmet på vegne av Nei til vindkraftverk på Frøya og ni naboer. Kravet går på å kjenne dispensasjonen som ble gitt fra kommunens arealplan i 2016 ugyldig.

Ingen i formannskapet kjøpte forslaget som var utformet av Alsaker. Borgerlig gruppe ønsket et vedtak der man tar begge advokatenes framlegg til orientering.

Flertallsgruppens innstilling gikk på at krav om omgjøring av dispensasjonsvedtaket ikke tas til følge.

Og la til at dersom det er slik at dispansasjonsvedtaket faller bort etter 3 år, og tiltakshaver ikke har startet utbyggingen innen fristen,må ny sak fremmes politisk. Bakgrunnen for dette var advokatenes klart ulike meninger om dispensasjonsvedtaket fra 2016 utløper etter tre år, eller ikke.

Den andre vindkraftsaken som formannskapet skulle behandle , var en spisset høringsuttalese på Trønderenergi Vinds MTA- plan (miljø, transport og anlegg) for Frøya vindkraftverk. Her ønsket et samlet formannskap å legge inn et krav om at 180 meter høye vindmøller ikke tillates, men at utbygger må forholde seg til den vindmøllestørrelsen som lå til grunn da konsesjonen ble gitt.

De borgerliges forslag:

Her fremmet borgerlig gruppe et forslag som tar i seg innholder fra det Alskaer hadde foreslått i den første saken de behandlet.

1. Formannskapet instruerer rådmannen om å utforme et brev til tiltakshaver av den planlagte vindmølleparken, der det orienteres om at vindmøller med samlet høyde på 180 meter og turbinstørrelse på 4,3 MW vil kreve planendring/ny dispensasjon fra kommuneplanens arealdisponering til LNF-formål, og at dispensasjon innvilget 10.03.2016 ikke gir rett til å etablere annet en det anlegget som var beskrevet i konsesjonssøknad fra mars 2012 og NVEs konsesjonsvedtak fra 2012.

2. Formannskapet instruerer rådmannen om å sendte NVE et brev i samsvar med ovennevnte strekpunkt.

3. Formannskapet legger til grunn at kommunens dispensasjonsvedtak av 10.03.16 faller bort etter 3 år, hvis ikke anleggsarbeidene for dispensasjonspliktige tiltak i det kartfestede konsesjonsområdet er igangsatt innen utløpet av treårsfristen.

4. Frøya kommune har i tillegg vedtatt ny folkeavstemning i K-sak 03/19, datert 31.01.2019, JA eller NEI til vindkraftverk på Frøya. Denne gjennomføres 02.04.19. Frøya kommune oversender resultatet til NVE så raskt dette foreligger.

Vi ber om at NVE avventer behandlingen til etter folkeavstemningen.

Aps forslag

Etter flere gruppemøter valgte Ap-gruppen å gå for en innstilling som liknet mer på den rådmannen hadde foreslått. Dette er flertallet innstilling som sendes videre til kommunestyret:

Valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er en stor endring av tiltaket, som vil gi negative konsekvenser når det gjelder bl a synlighet og naturmangfold. Kommunestyret i Frøya kommune krever derfor at omsøkt høyde på vindturbinene ikke godkjennes, og at NVE tillater høyder i tråd med tidligere kommuniserte planer.

Frøya kommune har i tillegg vedtatt ny folkeavstemning i K-sak 03/19, datert 31.01.2019, JA eller NEI til vindkraftverk på Frøya. Denne gjennomføres 02.04.19. NVE bes om å avvente endelig behandling av detaljplan/ MTA inntil folkeavstemning er avholdt.



Begge sakene skal behandles i kommunestyret torsdag, så kommunens endelig innspill for å påvirke vindkraftsaken vil bli drøftet og avgjort der.

Har mistet selvråderetten

Ordfører Berit Flåmo gjentok flere ganger under dagens behandling at hun gjerne skulle sett at Nei til vindkrafts advokat hadde rett i sin vurdering av hvilke muligheter kommunen har til å påvirke vindkraftsaken.

- Jeg skulle ønske du har rett. Men når jeg snakker med andre kommuner som har vært i lignende situasjoner, og med NVE, så får jeg motsatt svar, sa Flåmo i møtet.

Til Hitra-Frøya utdyper hun:

- Det har gått så lang tid siden konsesjonen ble gitt, og så opplever vi at vi underveis er fratatt selvråderetten. Enten man er for eller mot vindmøllene, så har det gått så lang tid og skjedd så mye underveis, at vi bør ha en rett til å påvirke, sier ordføreren.