Stor sannsynlighet for innstilling grunnet været

FosenNamsos Sjø gjør reisende oppmerksom på at det er stor sannsynlighet for innstilling av rute 800 mellom Trondheim-Brekstad-Kristiansund i morgen onsdag 27.02 grunnet værforholdene.

- Vi ber passasjerer om å holde seg oppdatert via trafikkmeldinger som blir sendt ut fortløpende.