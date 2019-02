Anmeldte både utenlandske vogntog og lokale traktorer

Nyheter

Statens vegvesen hadde tirsdag og onsdag kjøretøykontroll for tunge kjøretøy.

Tirsdag sto de på Sandstad og førstekonsulent Bård Andre Ingvaldsen og kollegene fikk nok å henge fingrene i.

- På den korte tiden vi sto der var det relativt mange som ble anmeldt. To firma ble anmeldt for å ha brutt kjøre- og hviletidsbestemmelsene, ved at de hadde tatt ut sjåførkortet, slik at de kunne kjøre flere timer uten at det ble registrert. Den ene sjåføren ble fratatt førerkortet på stedet, forteller Ingvaldsen.

- Og et firma ble anmeldt for ulovlig kabotasje, ved at sjåføren hadde lastet ny last før lasten vogntoget hadde med fra utlandet var losset. Det er ikke lov å laste ny last i Norge før lasten fra utlandet er losset av, forteller Ingvaldsen

I tillegg måtte flere vogntog stanse og vente til det ikke rant mer smeltevann fra lakselasten ned på veien.

- De fikk bruksforbud og fikk ikke kjøre videre før smeltevannet var borte.

Onsdag ble det stanset flere traktorer.

- I dag anmeldte vi en traktor for ikke å ha lys bak på hengeren. Og så ble det stanset en traktor som ikke hadde godkjent lastsikring. Den kjørte rundballer på lasteapparatet foran som ikke var sikret. Og så var det en annen traktor som hadde mangelfull belysning, og bruksforbud på grunn av et gruslass som ikke var sikret godt nok, slik at det kunne falle ut for karmene på hengeren.