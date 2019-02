Får sette opp lagerhall der det først var tiltenkt gangvei

Nyheter

Akva Group får tillatelse av Hitra kommune til å sette opp en lagerhall Kalvøya/Jøsnøya. Hallen er tenkt reist i hovedsak i et område avsatt til industri og lager, men også over et areal som opprinnelig er avsatt til gangvei. Men behovet for dette er senere redusert, skriver administrasjonen i Hitra kommune, og har innstilt på å gi tillatelse.

- Helt nordøst på Kalvøya er det avsatt et område til bevaring av kulturminner, og gangveien var opprinnelig regulert inn som gangadkomst frem til dette området, slik at fotgjengere skulle kunne utnytte dette området som et friluftsområde. (...) Betydningen av kulturminneområdet i nordøst som friluftsområde er blitt redusert, og intensjonen med den innregulerte gangstien gjennom næringsområdet er falt bort etter hvert som industriområdet er opparbeidet og bebygd, skriver adminsitrasjonen.

Også teknisk komite var denne uka enig i at Akva Group kan få dispensasjon fra reguleringsplanen i området slik at hallen kan bygges.

- Det er gjennomført nabovarsling, og det er ikke mottatt nabomerknader innen fristens utløp, skriver administrasjonen. Den nye hallen skal plasseres i nærheten av eksisterende bygg. Hele dette området på Sandstad er masseutskiftet og planert flatt og brukes til sammenstilling av oppdrettsmerder.