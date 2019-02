Nyheter

Det er en god del vind og vær over øyregionen i dag. Følg været via webkameraene rundt om i øyregionen, for eksempel fra Dolmsundet , Titran og fra Sula

På samlesida for alle webkameraene, som du finner på www.hitra-froya.no/webkamera, kan du også se kamerabilder fra Hamarvika, Fillan, Krokstadøra og Veiholmen.

På samlesida finner du også kamera som viser kjøreforholdene på Fv. 714 (Gauklia over Hitra samt Våvatnet i Snillfjord) og byggearbeidene som foregår i og ved Åstfjorden.