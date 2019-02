- Farten må ned! Utviklingen har vært på et nivå vi ikke kan akseptere

Nyheter

- Farten må ned! I den senere tiden har vi måttet ta beslag i mange førerkort på Hitra og Frøya. Utviklingen den siste uken har vært på et nivå som vi ikke kan akseptere, skriver politiet på Hitra og Frøya via sin Facebook-side.

De sier videre at det nesten er sånn at det ryker et førerkort eller to hver gang de setter opp en fartskontroll.

- Slik kan vi ikke ha det i lokalsamfunnet vårt. Det skal være trygt å ferdes i trafikken i øyregionen. Her har vi alle et felles ansvar.

13 førerkortbeslag

Siden 9.desember 2018 har de tatt beslag i 13 førerkort på Hitra og Frøya.

- I tillegg har UP tatt flere langs FV 714. Konsekvensen av de høye hastighetene er at tre av sjåførene må sone en ubetinget fengselsstraff og de må klare seg uten førerkortet i flere år fremover. Felles for alle er høye bøter. Dette er i våre øyne en kjedelig statistikk.

Politiet oppfordrer alle som vurderer å tråkke litt ekstra på gasspedalen til å tenke seg om.

- Du sparer minimalt med tid. Du setter andre personers liv i fare, ikke bare ditt eget. Du risikerer å miste førerkortet for en lang periode. Er du avhengig av førerkortet i jobbsammenheng blir du kanskje arbeidsledig? I tillegg må du betale sure penger i bøter.

Avhengige av tips for å stoppe stygg kjøring

Hvis du opplever at det kjøres for fort i ditt nærområde, vil lokalt politi ha tips til hvor de kan holde fartskontroll neste gang. Enten på telefon: 40441887 eller via Facebook-siden sin.

- På denne måten kan vi sette inn fartskontroller der behovet er størst. Ved observasjon av stygg kjøring ute på veien - ring 02800 så snart som mulig etter hendelsen. Vi er avhengige av tips fra publikum for å ordne opp i dette problemet. Vi kommer til å fortsette med fartskontroller fremover og håper at vi slipper å ta fra flere førerkort.