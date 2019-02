Leverer klar beskjed til NVE

Nyheter

Frøya kommunestyre leverer en spisset uttalelse på TrønderEnergi vinds MTA-plan for vindkraftutbygginga. Her krever kommunen at planene om 180 meter høye vindturbiner ikke godkjennes, og at utbygger må forholde seg til den møllehøyden som var lagt til grunn da konsesjonen ble gitt. I uttalelsen kreves det også en ny konsekvensutredning. Uttalelsen ble som følger:

Valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er en stor endring av tiltaket, som vil gi negative konsekvenser når det gjelder bl a synlighet og naturmangfold. Kommunestyret i Frøya kommune krever derfor at omsøkt høyde på vindturbinene ikke godkjennes, og at NVE tillater høyder i tråd med tidligere kommuniserte planer.

Frøya kommune har i tillegg vedtatt ny folkeavstemning i K-sak 03/19, datert 31.01.2019, JA eller NEI til vindkraftverk på Frøya. Denne gjennomføres 02.04.19. NVE bes om å avvente endelig behandling av detaljplan/ MTA inntil folkeavstemning er avholdt.

Frøya kommune ber NVE sikre at konsekvensene av de foreslåtte endringene av møllehøyde og turbinstørrelse utredes og behandles i samsvar med forskrift om konsekvensutdredning.

Borgerlig gruppe fremmet samme forslag som i formannskapet. Dette var et forslag som opprinnelig ble levert av Sp og SV. Men i kommunestyrets behandling ble SVs Ola Vie i skvis. Etter å ha bidratt med å spisse uttalelsen AP/SV la fram, ønsket han også å få muligheten til å stemme på de borgerliges forslag. Dette ble ikke gjort mulig under avstemmingen, så Vie endte opp med å stemme sammen med Ap.

- For meg var det viktig at den høringsuttalsen som fikk flertall var så spisset som mulig. Jeg får sikkert kjeft fra alle parter for hvordan jeg stemte, men dette var et kompromiss, og det viktigste var hvordan den uttalelsen som til slutt sendes, blir, sier Ola Vie

For de fleste som fulgte møtet, og for mange av politikerne, handler sakene også om det underliggende spørsmålet: Kan det gjøres vedtak som åpner for at Frøya kommune - etter en ny folkeavstemming - eventuelt kan klare å stoppe utbygginga?

- Halmstået er at når dispensasjonen som er gitt, og som etter plan- og bygningsloven utgår etter tre år, dvs 9. april i år, så skal Frøya kommune behandle en ny søknad om dispensasjon fra utbygger. Og hvis de da søker om å få bygge 180 meters høye vindmøller, så er det opplagt at vi ikke kommer til å gi dem det, i det som er et landbruks- natur og friluftsområde, sier Ola Vie.

Borgerlig gruppes forslag var som følger:

1. Kommunestyret ber rådmannen om å utforme et brev til tiltakshaver av den planlagte vindmølleparken, der det orienteres om at vindmøller med samlet høyde på 180 meter og turbinstørrelse på 4,3 MW vil kreve planendring/ny dispensasjon fra kommuneplanens arealdisponering til LNF-formål, og at dispensasjon innvilget 10.03.2016 ikke gir rett til å etablere annet en det anlegget som var beskrevet i konsesjonssøknad fra mars 2012 og NVEs konsesjonsvedtak fra 2012. 2. Kommunestyret ber rådmannen om å sendte NVE et brev i samsvar med ovennevnte strekpunkt. 3. Kommunestyret legger til grunn at kommunens dispensasjonsvedtak av 10.03.16 faller bort etter 3 år, hvis ikke anleggsarbeidene for dispensasjonspliktige tiltak i det kartfestede konsesjonsområdet er igangsatt innen utløpet av treårsfristen.

4. Frøya kommune har i tillegg vedtatt ny folkeavstemning i K-sak 03/19, datert 31.01.2019, JA eller NEI til vindkraftverk på Frøya. Denne gjennomføres 02.04.19. Frøya kommune oversender resultatet til NVE så raskt dette foreligger.

Vi ber om at NVE avventer behandlingen til etter folkeavstemningen.

De sluttet seg i tillegg til AP/SVs punkt om konsekvensutredning.