Ordførerens dobbeltstemme avgjorde

I den første av to saker som berører vindkraftutbygginga i dagens kommunestyre på Frøya, ble det vedtatt at kommunen står ved at det omstridte dispensasjonsvedtaket gitt i 2016, ikke er ugyldig. Kommunestyret var helt delt - 11 mot 11 - i avstemmingen, og dermed ble det ordførerens dobbeltstemme som avgjorde.

Bakgrunnen for denne saken er et prosessvarsel fra Nei til vindkraftverk på Frøyas advokat, der det varsler rettslige skritt hvis ikke kommunen ugyldiggjør vedtaket.

Spørsmålet om denne dispensasjonen likevel utgår etter tre år, altså om kort tid, er ikke avklart, og kan bli tema i behandling av neste sak, som kommunestyret starter opp nå. Dette går på å forsterke kommunen høring til den såkalte MTA-planen til vindkraftutbygginga.