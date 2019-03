Frøyavannet i NM-finalen

Nyheter

Førstkommende tirsdag kåres Norges beste drikkevann 2019. Frøya er i finalen.

Vannet fra Frøya vannverk ble i fjor høst kåret til Midt-Norges beste drikkevann i klassen for overflatekilder, mens Oppdal vant prisen for beste grunnvannskilder. Dermed er begge klare for finalen på Lillestrøm 5. mars.

I alt 128 vannverk fra 140 kommuner har deltatt i årets konkurranse. Nå gjenstår bare 18 finalister, derav Frøya.

Lukt og smak

Det skal kåres vinnere i to klasser - grunnvannskilder og overflatekilder. Og her vurderes både lukt og smak på drikkevannet.

Konkurransen vil ha en fagjury bestående av fire jurymedlemmer som smaker seg frem til vinnerne gjennom blindtesting.

Målet med dette arrangementet er å sette fokus på den viktige jobben som gjøres i norske vannverk.

Konkurransen arrangeres av Norsk Vann og Norsk Kommunalteknisk forening (NKF)

De 18 finalistene:

Alstahaug Komm. Vannverk

Brettesnes Vannverk

Bykle Vannverk

Bømlo Vannverk

Frøya Komm. Vannverk

Gålå Vannverk

Hattfjelldal Vannverk

Høyanger Vassverk

Kvanne Vassverk

Oppdal Sentrum Vannverk

Misvær Vannverk

Sira Vannverk

Skare Vannverk

Skåbu Vannverk

Skullerud Vannbehandlingsanlegg

Sundre Vassverk

Øvre Årdal Vassverk

Åndalsnes Og Isfjorden Vassverk