Ser ikke erstatningsansvar som en aktuell problemstilling

Nyheter

Denne uken avgjorde Frøya kommunestyre, med knappest mulig flertall, at de står fast ved dispensasjonsvedtaket som ble gitt til vindkraftutbyggeren i 2016 for at vindkraftverket kunne bygges i et LNF-område. Aksjonsgruppen "Nei til vindkraft på Frøya" hadde ment at dispensasjonen var ugyldig, og krevde at kommunen opphever vedtaket, med håp om å kunne stoppe utbyggingen.