- Jeg vil bli fotballproff som Salah

De sparker ballen seg i mellom, tuller og ser ut til å storkose seg ute på banen minutter før avspark i Frøya storhall, spillerne på lagene Frøya jenter 1 og Frøya jenter 4.

- Det beste med å spille fotball, det er å score mål. Å få pokal. Det har vi fått to ganger før og pokal får vi uansett hvordan det går, smiler lagvenninnene Anna Martine Kristiansen Aursøy og Lena Jankowska.

Begge gleder seg til dagens første kamp under årets Nabeita cup og bekrefter at de vil bli fotballproffe når de blir stor.

- Som Salah (profesjonell fotballspiller for Liverpool FC red. anm), sier Lena og strekker armene triumferende i været.

Lag bestående av 20 jenter

Det blir spennende å se hvordan det går og om de husker å springe mot rett mål, smiler en spent mor, Kristine Kristiansen, fra sidelinja når jentene fortsetter oppvarmingen.

Spent er også trener Evelyn Sæther. Hun forteller at Frøya jenter består av totalt 20 spillere fordelt på fire lag under årets Nabeita cup. Spillerne kommer fra både Nabeita IL og Frøya IL, og disse er i alderen 5,6 og 7 år.

- De har trent fotball siden i fjor høst, men startet nettopp å trene i lag. Den aller første fellestreningen for jentene var tirsdag denne uka, forteller Evelyn.

Lover bra for jentefotballrekrutteringen videre

Dette er første gang Evelyn er trener for et fotballag.

- Jeg har ikke drevet med fotball selv, men jeg har en sønn som har spilt i flere år og en interesse for det. Jeg har tatt trenerkurs og synes det er givende å få være med å bidra.

- Det ser lovende ut for videre rekruttering innen jentefotballen på Frøya med tjue nye ivrige spillere?

- Ja, tilbudet har vist seg populært, så vi håper vi skal få til det, smiler Evelyn. Deretter samler hun spillerne til et felles heiarop før kampen blåses i gang.

Kampen mellom Frøya jenter 1 og jenter 4 ender til slutt uavgjort, 7-7.