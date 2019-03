Godt kjempet av Maria i Birmingham

Nyheter

Maria Kaald Andresen fra Hestvika konkurrerte lørdag i MMA-stevnet Battle Arena 54 i Birmingham, England. Flere norske proff-fightere konkurrerte også under Battle Arena 54 i helga.

MMA (Mixed Martial Arts) er en fullkontakt-kampsport som tillater bruk av både slag- og såkalte grapplingteknikker, stående og på bakken, fra en rekke andre kampsporter.

Et flott high kick i første omgang

Maria representerer MMA Trondheim og møtte Ivana Siric fra Team Valhall i en amatørkamp i catchweight 60 kilo.

- Vi visste Ivana var veldig god stående. Så vi lot henne styre kampen det første minuttet, slik at vi kanskje kunne ta henne på senga ved å bryte det defensive mønstret og angripe uventende. Da fikk Maria inn et flott high kick i første runde, oppsummerer hennes trener, Thomas Formo.

Han forteller videre at rundene ellers var preget av at Ivana var flinkest stående, og at de var veldig jevne på bryting og grappling. I følge Marias søster Kristina Kaald, gikk Maria en veldig god kamp og tapte på split decision.

Lager TV-episode om MMA-Maria

Maria Kaald Andresen begynte med MMA for fire-fem år siden, da i klubben Hitra MMA med Kai Stefan Bremnes som trener.Hun flyttet senere til Trondheim for å studere sykepleie og fortsatte på MMA Trondheim med Thomas Formo som trener. Hun jobber i dag ved kar-, bryst- og endokrinkirurgi på St. Olavs hospital.

Dokumentarserien Insider har laget en episode om MMA-miljøet i Trondheim med fokus på Maria.Episoden er planlagt å bli sendt på TV-kanalen MAX til våren.