Rokas har utviklet mobilspill

Nyheter

- Spillet heter Bøssebæreren. Det er et enkelt mobillspill hvor man som bøssebærer skal springe rundt og samle inn mest mulig penger uten å bli truffet av meteoritter som faller fra himmelen, forklarer utvikler Rokas Bliudzius.

Deretter demonstrerer han hvordan spillet fungerer.

Bidrar med programmering

Rokas er sisteårselev ved Guri Kunna videregående skole, skolested Hitra, og han har latt seg inspirere av medelevenes engasjement når det gjelder å samle inn penger til Kreftforeningens årlige aksjon "Krafttak mot kreft".

- Vi har tenkt at vi skal prøve å samle inn penger til Krafttak-aksjonen på best mulig måte. Jeg har tenkt hvordan kan jeg bidra, og da ble det med programmering.

Rokas forteller at han startet å lage spillet rett før vinterferien og at det tok han litt over ei ukes tid å bli ferdig. Rokas står for programmering og spilldesignet, mens brødrene hans har laget musikken.

- Spillet har blitt lansert via Google Play for Android-telefoner. Planen er også at det skal lanseres for iPhone i App Store denne uka.

Spillet koster 31 kroner å laste ned. 25 kroner per spillsalg skal gå til Krafttak mot kreft.

- En spennende måte å samle inn penger på

- Jeg er fryktelig imponert over Rokas sitt initiativ og det han har klart å skapt. Dette blir en spennende, ny måte å prøve og samle inn penger til Krafttak mot kreft på, smiler aksjonsleder for Hitrarussen, Astrid Hjertø.

Hun mener dette er et spill alle kan like og gleder seg til å laste ned spillet til egen mobil så snart det blir tilgjengelig for iPhone.

Rokas og Astrid sier begge at de håper "Bøssebæreren" skal nå utenfor Hitra og Frøyas grenser.