TrønderEnergi har søkt om å få bygge ny nettstasjon i Stenkløv, nord for Fillan. Tiltaket krever dispensasjon fra strandplanen for Stenkløv, noe teknisk komite i Hitra har gitt.

"Dette med bakgrunn i at etablering av viktig samfunnsnyttig infrastruktur er et hensyn som veier svært tungt, samt at verdien av området til utmarksformål vurderes ikke å bli svekket som følge av tiltaket."