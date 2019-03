Nyheter

I helga var det Norgesmesterskap for seniorløftere i Stavern og Hitra vektløfterklubb stilte med to deltakere, Runar Klungervik og Ole Magnus Strand. Klubben forteller at de hadde størst forhåpninger om medalje til Runar som har vært i bra form i det siste og trent disiplinert over en lang periode.

Kun 3 kg. unna medalje

Runar Klungervik konkurrerte allerede i 1. pulje på lørdag, med hele ti løftere i hans vektklasse 73 kg.

- Han startet på 95 kg. i rykk som ble godkjent, bestemte seg videre for å gå opp til 100 kg. Dette løftet ble dessverre ikke godkjent. Han hadde derfor en sjanse til på 100 kg., dette forsøket ble heller ikke godkjent dessverre, på tross av at han løftet 101 kg. i samme gren i januar, sier John Birger Brevik i Hitra vektløfterklubb.

I støt startet Runar på 115 kg. og dette løftet ble godkjent. Deretter forsøkte han seg på 119 kg. som også ble godkjent løft.

I siste forsøk og med mulighet for å komme seg på pallen la han på til 123 kg.

- Det er en stund siden Runar har klart 123 kg. i støt og det lyktes heller ikke denne gangen.

Han endte derfor på en 4. plass i dette mesterskapet, kun 3 kg. unna bronsemedaljen, sier Brevik.

Under sterkt press i tredje forsøk

Ole Magnus Strand som for tiden bor i Stavern på grunn av studier løftet i pulje nr. 2 samme dag.

- Han startet med 102 kg. i rykk som nok var i overkant hva han har klart i rykk i det siste. Både 1 og 2. forsøk på 102 kg. i rykk ble ikke godkjente løft. Han var da under sterkt press i forsøk nr. 3. Det ble heldigvis godkjent.

I støt hadde Ole Magnus 129 i startvekt som ble godkjent løft.

- I 2. forsøk i støt la han på til 135 kg. 135 kg i støt er en del under Ole Magnus sin personlige rekord, men han veier my mindre nå enn han gjorde tidligere. Dette har en vesentlig sammenheng med hva man presterer. 135 kg. i støt ble dessverre ikke godkjent løft.

I 3. forsøk kunne han da prøvd den samme vekta på nytt, men han ville legge på 2 kg til. Forsøket på 137 kg. ble heller ikke godkjent.

- Ole Magnus nådde derfor ikke opp blant teten denne gangen. Han ble stående igjen med til sammen 231 kg i rykk og støt og en 7. plass i vektklasse 81 kg, opplyser Brevik.