- Det er en bransje jeg har fulgt fra sidelinja

Nyheter

Anders Gåsø slutter som banksjef i Sparebank 1 Frøya og Hitra, og starter å jobbe for Frøygruppen i mai.

- Det er med tungt hjerte at valget er tatt, men tidspunktet for nye utfordringer var riktig, forteller han til lokalavisa Hitra-Frøya. Det var froya.no som først skrev at Gåsø slutter og starter i ny jobb.

Skal lære en ny bransje å kjenne

Oppdrag for havbruksnæringen er kjernevirksomheten i Frøygruppen. Selskapene i Frøygruppen eies av Gåsø næringsutvikling AS, et lokalt selskap med fokus på eiendom, marin og maritim virksomhet som Anders sin far, Helge Gåsø, står bak.

- Har det alltid vært planen at du etter hvert skal inn i Frøygruppen?

- Nei, det har det ikke. Jeg har trivdes veldig godt i bank, men jeg har kommet fram til at jeg ønsker å prøve noe nytt. Lære meg en ny bransje å kjenne. Da det dukket opp en ny jobbmulighet i Frøygruppen valgte jeg å gripe den.

- Vært under ei fantastisk utvikling

Anders forteller at han skal jobbe som salg- og markedsleder for Frøygruppen.

- Det tror jeg blir veldig spennende. Jeg ser fram til å lære masse nytt og jobbe med dyktige folk. Dette er en bransje som jeg har fulgt fra sidelinja, som har vært under ei fantastisk utvikling og med en ekspansiv vekst som vi håper skal fortsette i framtida. Jeg gleder meg til å ta del i det.

Hovedbasen til Frøygruppen er på Frøya. Det er også stillingen som Anders skal inn i, men arbeidsområdet hans vil innebære hele norgeskysten.

Anders sier han har jobbet til og fra med bank i snart 18 år.

- Fra min første sommerjobb til jeg startet fast i banken i 2010. Klart det blir tungt og vedmodig å forlate alle de flotte kollegaene mine. Vi har hatt et veldig godt arbeidsmiljø. Samtidig ser jeg veldig fram til å prøve noe nytt.