Har kommet inn 40.000 kr. i løpet av dagen

Her kan du følge den alltid oppdaterte statusen på innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft i øyregionen. På de to telleapparatene nedenfor finner du hvor mye som hittil er gitt gjennom de digitale donasjonene til Hitrarussen og Frøyarussen, samt en oversikt over de siste donasjonene som er gjort.

Torsdag klokka 13 konstaterer vi at det har kommet inn 40.000 kr. til de lokale aksjonene siden i går.

Tellerne er en oversikt over de digitale donasjonene som privatpersoner og bedrifter kan gjøre gjennom Kreftforeningens innsamlings-system. Hvis du vil gi ditt bidrag, trykk på "Bli med" på den innsamlinga du vil støtte. Da kommer du til Kreftforeningens innsamlingsside, trykk der "Gi en gave" (lille knapp helt øverst på siden). Du velger selv om du vil oppgi navn eller gi anonymt.

Teller Hitra:

Teller Frøya:

Onsdag 13.mars går årets russ med bøsser til inntekt for Krafttak mot kreft på Frøya og Hitra. Det er også fullt mulig å gi til aksjonen med VIPPS:

Hitra: 461038

Frøya: 461039

Selv om russen går med bøsser onsdag, avsluttes ikke innsamlingen samme dag. Det er mulig å gi penger ut aksjonsuka, det vil si fram til midnatt, søndag 17.mars. Dagen etter blir det offentliggjort hvilket russekull som har klart å få inn mest penger lokalt i år og hvilket russekull som må hoppe i sjøen.