Inviterer til møte om industriområde

Nyheter

Frøya kommune har kunngjort oppstart av reguleringplan for Uttian næringsområde. Lokalpolitikerne på Frøya har sett etter mulighetene for nye sjønære næringsarealer, og pekt på området like ved Uttibrua på Uttian.

En lokal bedrift, Skarsvåg Boats, har vokst ut av sine lokaler på Flatval, og har meldt interesse for å etablere seg på Uttian hvis det blir etablert industriområde der.

Bygger aluminiumsbåter for 120 millioner i øyregionen Ett båtbyggeri satte nettopp rekord med å bygge 11 båter på ei uke.

Rambøl er engasjert i reguleringsarbeid, og sammen med Frøya kommune inviterer de til åpent møte om planarbeidet mandag 18. mars i kommunestyresalen.