MDG inviterer til folkemøte på Hitra

Nyheter

Etter å ha fått igjennom oppdrettsvedtak i Trondheim avholder Miljøpartiet De Grønne folkemøte på Hitra tirsdag 12. mars i Meierisalen. Det var tidlig i januar at følgende vedtak ble banket gjennom av formannskapet i Trondheim etter forslag fra De Grønne ved varaordfører Ola Lund Renolen:

"Formannskapet ber rådmannen søke å implementere følgende som et nytt tilleggspunkt i samarbeidsavtalens hovedområder sammen med de andre kommunene [...]: Sikre at regionen når Norsk Industri sitt veikart for sunn vekst i havbruk med 3x0 (tre ganger null) som mål innen 2025. (Null lus. Null rømming. Null ressurser på avveie.)"

Miljøpartiet sier i en pressemelding at med dette går Trondheim inn med en offensiv miljøholdning i samarbeidet mellom Hitra, Frøya og Trondheim, som trolig vil utvides til å omfavne Nærøy og Vikna om ikke lenge.

Arild Hermstad, mannlig talsperson i Miljøpartiet De Grønne, er overbevist om at dette bare er starten på en trend der kravene til miljømessig forsvarlig drift skjerpes.

-For vår del er dette historisk. Vedtaket i Trondheim viser at det er mulig å sette seg hårete, men realisitiske mål når næringa, fagmiljøene og politikerne går sammen og viser vei. Kombinert med en sterk opinion som forventer endring og politikere som tør å stille krav er det denne typen initiativ som kan gi oss en réellt bærekraftig oppdrettsnæring på sikt, uttaler Hermstad.

Hermstad vil delta i panelet på folkemøtet sammen med noen av oppdrettsaktørene og representanter fra Norsk Industri – et møte som også ordførerne på Hitra og Frøya er invitert til å delta i.

- Dette er jo ikke vedtatt politikk i samarbeidsavtalen enda, men når en ser på det grundige arbeidet som ligger til grunn for Norsk Industris (bransjeorganisasjon i NHO, red.adm) veikart for en bærekraftig oppdrettsnæring er det all grunn til å tro at dette er noe de andre kommunene vil komme til å støtte. Vi håper dette møtet kan være et godt bidrag i den prosessen, fortsetter Hermstad.

Til møtet kommer Petter Arnesen fra Norsk Industri for å innlede om veikartet og delta i debatten. Frode Lindal, som er kommunestyrerepresentant for MDG i Alta kommune kommer også for å si noen ord om hvilke krav MDG har fått på plass der i forbindelse med kommunens tilrettelegging for nye oppdrettsanlegg.