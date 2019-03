Søker kommunal støtte til jobb-intervju

Nyheter

Froan forretningsdrift, fiskmottaket på Sørburøya, søker etter ny daglig leder. I den forbindelse har de søkt Frøya kommune om økonomisk støtte til gjennomføring av jobbintervju.

Det vises i søknaden til at øya i dag har 30 innbyggere, hvorav syv skolebarn, og at det er viktig å rekruttere nye innbyggere til øya. Det vises til at man fra før av har en familie fra Litauen, og at når man nå skal rekruttere en person til jobben som daglig leder, ser det som aktuelt å kunne rekruttere noen fra Litauen.

"Dersom det kommer gode søknader fra Litauen, noen av de andre baltiske stater, eller i hele tatt fra steder som gjør at de kan få forholdsvis høge reiseutgifter for å komme til intervju, ser vi at det kan bli belastende for en barnefamilie å håndtere disse utgiftene, spesielt hvis reisen ikke fører til ansettelse (...) Det er vanskelig på forhånd å beregne hva en slik reise vil koste, men hvis vi regner med intervju av maksimum fire søkere, skulle det være tilstrekkelig å sette av kr 80.000,- til formålet", skriver styreleder Bjørnar Johansen i søknaden til Frøya kommune.