- Det er ganske sykt å være på samme liste som Kylie Jenner. Jeg er bare en frøyværing som har havnet på en liste. Det er ikke stort mer enn det, sier han.

Slik svarte Gustav Magnar Witzøe på spørsmål fra Dagbladet under åpninga av Petter Stordalens nye Oslo-hotell The Hub i går kveld. Her dukket frøyværingen opp sammen med sin gode venn kjendisstylisten Jan Thomas. Tidligere i uka var Gustav Magnar Witzøe i overskriftene etter at det amerikanske magasinet Forbes kåret ham til verdens rikeste person under 30 år. På samme liste står realitykjendis og 21-åring Kylie Jenner, som er kåret til verdens yngste dollarmilliardær med sin 1 milliard dollar i formue. Hun er ifølge Forbes også tidenes yngste self-made dollarmilliardær.

Også Nettavisen var på åpningsfesten til Stordalen. Her gjorde de et videointervju med Jan Thomas og Gustav Magnar Witzøe.

- Vi ble kjent med hverandre for veldig mange år siden. Da jeg var på jobb i Trondheim traff jeg Gustav. Og siden den gang har det bare gått seg til. Noen er «keepers», mens andre kommer og går. Gustav er en «keeper», sier Jan Thomas til Nettavisens reporter. Han beskrifer frøyværingen som jordnær og ordentlig, empatisk og med begge beina på jorda, selv med den voldsomme formuen.

Selv virker ikke Gustav Magnar særlig snakkesalig om familieformuen.

- Det er en masse viktige selskaper som er bygd opp og med mange viktige ansatte som gjør en god jobb, det er ikke penger det, sier frøyværingen i intervjuet.