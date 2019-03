Kjempegave til kreftsaken - har satt sekssifret beløp inn på russens gavekonto

Nyheter

Fredag ettermiddag rullet det inn en donasjon på hele 100.000 kroner til Krafttak mot kreft. Det kan man selv følge med på ved å ha et blikk på den automatisk oppdaterte pengegavetelleren her på lokalavisa.

Pengene er satt inn på Frøyarussens digitale innsamlingskonto hos Kreftforeningen. Gavegiver har først stått oppført som anonym. Og med fjorårets lureri og falske oppføring av en påstått gave fra moldenseren Kjell Inge Røkke, har Kreftforeningen dobbeltsjekket før de kunne slippe jubelen løs; Kreftforeningen bekrefter overfor lokalavisa at årets gave på 100.000 kroner er reell og at det er SalMar som er giveren.

- Det er jo helt utrolig. Det er ikke hverdagskost at vi får så store gaver. Det engasjementet som blant andre SalMar har hatt for kreftaksjonen de siste åra, det er vi utrolig fornøyd med og takknemlig for, sier Petter Spolén i Kreftforeningen til lokalavisa Hitra-Frøya.

Les også: - Jeg tenkte: "Yes! Nå skal jeg tilbake til arbeid og det livet jeg hadde før". Men i stedet gikk jeg rett i kjelleren., forteller Svein Haugen. Les om hans lange vei tilbake til livet.

Spolén er veldig imponert over det engasjementet bedrifter og privatpersoner viser sammen med russen på Hitra og Frøya i Krafttak mot kreft.

- Jeg tenker også på alle disse minste bedriftene som støtter kreftsaken med 10.000 eller 2.500 kroner, det er også helt fantastisk. I fjor ble det samlet inn 1,2 millioner tilsammen på Hitra og Frøya. Og selv om vi tar bort gavene fra SalMar, Lerøy og Marine Harvest, så er det fremdeles 700-000-800.000 kroner igjen. Det er altså det utrolige engasjementet fra bedrifter og privatpersoner på Frøya og Hitra generelt som "gjør" hele greia. Det er summen av alt som betyr at Kreftforeningen kan bidra med millioner til kreftforskning.

Med denne kjempegaven har Frøyarussen nå passert 200.000 innsamlede kroner til kreftsaken. Og det er før penger fra neste ukes bøsseaksjon, vipps-innbetalinger og inntekter fra ulike arrangementer er tatt med i summen. Også Hitrarussen har økt det innsamlede beløpet betydelig de siste dagene. Så gjelder det å følge med på om andre lokale firma klarer å følge opp med fine donasjoner når vi nå snart går inn i Krafttak mot kreft sin siste uke.

- Vi er utrolig takknemlig for alle gaver, store og små. Og igjen er det Hitra og Frøya som troner oppi der, sier Spolén og sikter til landsoversikten i Kreftforeningens Krafttak mot kreft.