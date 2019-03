Nyheter

De er ikke synlig nervøse, men veldig spente, tiendeklassingene Andrea Nordvik, Adrian Kristiansen og Ludvik Hammervik der de sitter på et grupperom ved Sistranda skole og skal starte fredagen på direktesendt radio.

Det er Ellen Flå fra NRK Trøndelags distriktskontor som fredag har tatt turen til Frøya og Hitra. Hun skal stille unge øyværinger fra Sistranda skole og Fillan skole spørsmål fra pensum og generell kunnskap om samfunnet i Klassequizen. Dette er en årlig landsomfattende kunnskapskonkurranse i regi NRK for ungdomsskoleelever i alderen 15-16 år.

Andrea, Ludvik og Adrian forteller at de har øvd på forhånd. Sett TV-sendinger av tidligere Klassequizer og prøvd å svare på de samme spørsmålene. Til slutt havner de på 7 poeng av 12 mulige.

- Vi gjorde det ikke så verst da. Det var ganske vanskelige spørsmål, så vi føler det gikk helt OK. I hvertfall ble det poeng i alle kategorier, sier Andrea, Ludvik og Adrian. Også har de et håp om å gjøre det bedre enn ungdommene fra Hitra, som skal delta i Klassequizen senere samme dag.

Klassequizen med Hitra-elevene sendes på NRK Trøndelags ettermiddagssending fra klokka 16.00. Her kan du høre Frøya-elevene i aksjon tidligere i dag.

Lokalavisa Hitra-Frøya var med inn i studio da Sistranda-elevene var i ilden. Se video herfra og test deg sjøl på ungdommenes spørsmål i denne saken: