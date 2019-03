KI kjøper Frode Riibers selskaper

Nyheter

Frode Riiber sine virksomheter blir en del av KI Investeringsselskap AS (KI). Samtidig blir Frode Riiber medeier i KI. Snekkerservice Frøya, mest kjent som Norgeshus Frøya, Riiber Eiendom AS og Frøya Byggvare AS som de siste 20 årene har bidratt aktivt til boligutviklingen på Frøya, inngår partnerskap med KI Investeringsselskap for felles satsning innen eiendomsutvikling og byggevarer i begge øykommunene fremover.