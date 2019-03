Nyheter

I dag (tirsdag) ble Barnehagedagen feiret. Lokalavisa slo følge med Frøyas eldste barnehagebarn, de som blir seks i år og starter på skolen til høsten.

Første post var utenfor Stjernesenteret på Sistranda, som vi i går hadde reportasje fra da forberedelsene til dagen ble gjort. Et tre var pakket inn i bobleplast for å visualisere overbeskyttelse av barne.

- Vi setter fokus å prøve og feile, barn skal ha lov til å gjøre feil som ikke er farlige. Barn skal pushes til å utforske i trygge omgivelser. De skal kjenne på følelsene om de er trist, lei seg eller sint. Det er ikke farlig, fortalte styrer Tove Holm i Rabben barnehage i gårsdagens reportasje.

Andre trær var det mer fristende å gå bort til. Her var det plakater med bilder og tekst. Budskapet her er at barn skal oppmuntres til å undre seg og ville utforske.

Det var et vinddrag som gjorde det surt for mange voksne å være utendørs. Men det bet ikke på store barnehagebarn. De snakket sammen om hva de så på trærne. Så fortsatte turen til basishallen. Her inne i hallen er det gode lekemuligheter, ikke minst i bassenget av store skumgummibiter. Etter oppholdet i Basishallen var det på tide å spise før retur til barnehagen.

Barnehagedagen 2019 under slagordet «Jeg lurer på». Barnehagedagen i år skal vies til å synliggjøre hvordan barnehagene jobber med å ta vare på og stimulere barns nysgjerrighet. De barnehage-ansatte forteller at det kan være en vanskelig balansegang mellom på den ene siden å ha omsorg, å passe godt nok på barnet og la det få utforske hva som er rundt, og på den andre siden være overbeskyttende. Fagpersonalet i en barnehage har lært å passe barn, uten å overbeskytte dem. Er det en voksen i nærheten, gjør det ingenting om et barn plumper uti en søledam.