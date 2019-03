Ber om å få bruke kulturvernpenger til opplevelsesenteret

Nyheter

Som lokalavisa har fortalt tidligere, er stasjonene som utgjør opplevelsessenter-biten av Frøya kulturhus preget av slitasje og hærverk.

- Sjermene begynner på bli slitte, og det har vært noe hærverk. Det er behov for å skifte ut både software og hardware. Vi hentet inn tilbud på en systemoppdatering i 2017, men måtte bare legge det bort på grunn av prisen, sa kulturhussjef Håvard Dyrø til lokalavisa.

Han hadde da orientert formannskapet (kulturutvalget) om situasjonen, og gitt utfordringen:

- Vi må ta stilling til om vi skal ha et opplevelsesenter.

Til formannskapet kommende uke legges det fram en sak om å omdisponere penger slik at det kan gjøres oppgraderinger av stasjonene. Det bes om å kunne ta 250.000 kroner fra investeringsbudsjettet for "Stabben fort" til dette. Det vises til at man blant annet gjennom at en del arbeid med Stabben fort er gjort av etetens egne folk, så han man spart inn på utgiftene, slik at man kan ta fra denne bevilgningen til annet kulturformål. Om 250.000 kroner omdisponeres til opplevelsessenteret, vil det likevel gjenstå 500.000 kroner.

Det foreslås i tillegg at rådmannen innarbeider 100.000 kroner i året i driftbudsjettet for å kunne vedlikeholde stasjonene i opplevelsessenteret.

Rådmannen mener det som lå i planene for KOMOPP, med blant annet liveoverføringer fra Froan naturresservat og et laksesenter, bør skrinnlegges for godt. I stedet mener rådmannen at opplevelsesenteret kan videreutvikles ved å utnytte de skjermene og stasjonene man har til å informere og presentere den virksomheten man har på Frøya.