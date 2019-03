En fest er ikke bare en fest

Nyheter

Det er vinter på Frøya. Jeg går ute med hunden og puster inn og nyter vekslende vær, snøbyger, strålende klarvær og sol, vindkast og vindstille. Isen ligger i Vikaosen. Den smeller når sjøen stiger eller synker. Jeg går og tenker på årsmøtet og årsmøtefesten i Norges Handikapforbund , avd. Frøya og Hitra.

Vi har det siste året økt til 90 medlemmer, og laget samler sine på en måte andre lag sliter med. Her mangler det ikke oppmøte, feststemning og bidragsytere. Det er samlinger vi gleder oss til. Laget samler medlemer og tillitsvalgte på sine tre årlige fester, høst, vår og sommer. Det er lærerikt, morsomt, hyggelig og rett og slett koselig. Artig å treffe hverandre igjen. Dette blir en viktig del av ens nettverk. Vi tar imot medlemmer selvom det begynner å bli trangt rundt bordene.

Handikaplag? Er det noe å være med i? Må en ha en diagnose? Etter en samling tenker jeg alltid på hva det vil si å være handikappet? Det er sannelig ikke enkelt å definere, spesielt ikke hvis en tar utgangspunkt i livskvalitet. Den av medlemmene som jeg vil tro er rammet av noe av det verste, nemlig ALS, utstråler slik livsglede at det gir et annet perspektiv.

Det er nå slik at verden er innredet for folk med to gående bein, gjennomsnittlig armlengde, syn som ørn og hørsel som en hund, lukt som en gnager og en grei kropp som samarbeider. Den som ikke har alt dette på stell, vil få problemer med selv det enkleste. Handikapforbundet jobber for et samfunn som utformes slik at flere kan fungere godt i sine omgivelser. Slik sies det:

“En rekke tjenester og ordninger skal gjøre det mulig for deg som har funksjonsnedsettelse å leve mest mulig aktivt og selvstendig”.

Et slikt samfunn vil vi ha, og mye er oppnådd. Det dreier seg om å få mulighet til å leve et liv som gir oss glede og verdi. Ja, det tenker jeg på her jeg går rundt med hunden min og nyter den tidlige mars. Du behøver ikke å ha noen diagnose for å være med. Dette er det fint å være med i , og den som ytre sett ikke har noen funksjonshemning, kan lære masse om livsglede og mestring ved å være med og samtidig trø til i arbeidet med å nå målene norsk handikapforbund jobber for.

Fredag den 8.mars avfyrte lokallaget Frøya og Hitra sitt årsmøte med påfølgende årsmøtefest. Stedet var Stølan kretshus. Menyen var torsk, lever og rogn samt kokkens berømte fiskesuppe. Må ikke glemme multekremen. Kokken var selvsagt Petter Pettersen denne gangen.

51 påmeldte ankom kledd til fest og positivt forventningfulle. Snakket startet umiddelbart etter hvert som folket benket seg rundt bordene. Her var god og morsom ledelse av vår leder Ruth Sjøvik Johansen, årsmøtesaker, underholdning og allsang. Forsamlingen kunne ikke unngå å bli minnet om dagen 8.mars i både alvorlig og mer løssluppen form ved Ruth Sjøvik Johansen, Rita Hovde, Anne Kath. Finne og undertegnede. Guttorm Reppe leste sin selvskrevne ode til torsken.

Men de største bidragsyterne var alle de fremmøtte som tok i mot og bidro til feststemning, latter og engasjement. Så folket på kjøkkenet, han som ledet årsmøtet og Rigmor og Kirsten som sto for utlodning og trekninga og styret og festkomiteen. Tusen takk til alle. Representanter fra regionstyret kom fra Trondheim og orienterte om regionstyrets arbeid. Kirsti Stenersen er regionstyreleder og Kristian Lian er leder for regionskontoret . Han takket for maten.

Formedels tap av et høreapparat som hunden min spiste opp, fikk jeg ikke med meg alt som ble sagt. Verst var det å få med seg riktig bokstav og tall i en morsomt og nervepirrende utlodning og trekning. Masse gevinster fant sine lykkelige heldige. Loddsalget innbrakte nesten 10.000 kroner. Slå den.

Nei, vil du høre til et lag med innhold, et lag som gir deg venner og tre flotte fester i året og som gir deg mulighet til å bidra på ulike vis, ja da melder du din interesse til lederen.

Anne Marie Dranger Bachen