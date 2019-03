Legger for første gang fyrlandsmøtet til Sula og Hitra

Nyheter

For første gang legger Norsk Fyrhistorisk forening sitt landsmøte til Sula og Hitra. Landsmøtet markerer også Sula fyrs 110-årsjubileum.

Det var Stiftelsen Sula fyr som tok initiativ til å legge landsmøtet til Hitra og Frøya. Sekretariatet i Norsk fyrhistorisk forening tente på ideen og fyrentusiaster fra hele Norge ventes helga 29 - 31 mars til Hitra og Sula.

Bra start på jubileum

- Vi er svært fornøyde med at landsmøtet ville komme. Tross alt er hovedvekten av foreningens medlemmer stasjonert sørpå og det er en lang tur utover, men vi skal gjøre vårt for at de skal trives, sier Ola Flyum som synes dette besøket er en flott start på jubileumsåret for Sula fyr.

Trist i jubileumsåret

- Den eneste skyggen som ligger over dette jubileet er Kystverkets antydninger om at fyrtårnet kan bli stengt i flere ti år og at vi må avvikle guidingen i fyrtårnet. Dette har vært en viktig del av satsningen på fyrturisme på Sula. Det blir også et tema som vil bli tatt opp på landsmøtet, da flere fyr er stengt på grunn av for høye kvikksølvverdier, sier Flyum som hadde sett frem til å vise landsmøtedeltakerne frytårnet.

Kystverket vil heller ikke i følge Flyum slippe inn Norsk fyrhistorisk forening.

Besøket til Sula

Fyrlandsmøtet starter fredag 29. mars på Dolmsundet hotell med innlegg og seminar om fyrhistoriske innlegg.

Lørdagen er satt av til et besøk til Sula og fyret. Ola Flyum ønsker alle sulværinger og fyrinteresserte velkomne til lunsj på Sula rorbuer kl. 13.00. Under lunsjen vil det bli hilsener til landsmøtet, Sula-historie med Odd Larsen og sang ved Kristine Marie Aasvang.

Besøket vil få en omvisning på fiskeværet, det lokale museet, flaskepostmuseet og fyret spesielt. Fyrvertene Evelyn Ovesen og Tom Kjærås vil også snakke om deres satsing på fyrturisme og kunsterprosjektet knyttet til Sula fyr. Besøket avsluttes med kaffeservering i Fyrmesterhuset.

Om kvelden returnerer fyrentusiastene til Hitra hvor det søndag blir landsmøte i Norsk Fyrhistorisk Forening.

På tokt for å merke fyr Sula, Vingleia og Halten fyrstasjoner merket som kulturminner

Tredje største

Frøya er Norges tredje største fyrkommune med sine fem fyr: Sula, Sletringen, Halten, Vingleia og FInnværet. I tillegg har Hitra Børøyholmen og Terningen fyr.

I tillegg til Sula, feirer også Sletringen 120-årsjubileum i år.

Dette er Norsk Fyrhistorisk Forening

-- Norsk Fyrhistorisk Forening er en ideell, frivillig organisasjon for alle som er interessert i fyrhistorie og engasjerer seg i ny bruk av fyrstasjoner. Foreningen arbeider for bevaring, formidling og revitalisering av fyrstasjoner, lokalt og nasjonalt. NFHF ble stiftet i 1997.

-- Området omfatter fyrstasjoner, skipsleden, flytende og faste navigasjonsinstallasjoner, fartøytjenesten og nærmere definerte kystkulturminner.

-- Foreningen organiserer 76 lokale initiativ, med til sammen ca 5.000 frivillige. Foreningen er medlem av Norges kulturvernforbund. (Wikipedia)