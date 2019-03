Andel deltidsansatte synker kraftig, Hitra nå lavest i

Nyheter

I 2012 hadde Hitra kommune 74,% prosent andel deltidsansatte i den kommunale helsetjenesten. I 2018 var dette tallet kraftig redusert; nå er andelen nede i 50,4, viser en en oversikt i Trønder-Avisa. Det gjør Hitra til den kommunen i gamle Sør-Trøndelag som har lavest andel deltidsansatte. Heller ingen av kommunene fra gamle Nord-Trøndelag er nede på samme andel som Hitra.

Også Frøya kommune har en betydelig nedgang. Her har andelen gått ned fra 81,8 prosent i 2012 til 68,1 prosent i 2018. Mens Snillfjord har gått fra en andel på 82,7 prosent til 71,0 prosent i samme periode, viser den samme oversikten.

- Dette er veldig artig. Det kommer som resultat av at vi turte å sette oss mål om at andelen deltidsansatte skal ned. Dette har vi jobba jevnt og trutt med det. Dette er villet politikk, et mål vi har satt oss, og det har gitt resultat og mening, sa Hitra-ordfører Ole L. Haugen da han refererte til disse tallene i torsdagens kommunestyremøte.

Gjennomsnittlig andel deltidsansatte i kommunal helsetjeneste i alle landets kommuner var i 2018 på 64,4 prosent. Tallene er hentet fra KS sitt register med personaldata fra kommuner og fylkeskommuner.