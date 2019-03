Godt for kropp og sjel - og godt for kreftsaken

Nyheter

Pengene som kommer inn, går direkte til russens og deres aksjon for kreftssaken.

Hele seksten deltakere lå på mattene sine og fulgte Anna-Marias instrukser.

Yoga, er det noe for meg?

Når man kommer inn i rommet, er telysene tent, og mattene ligger klare. Det er en spesiell ro. Her kan man bare være. Alle deltakerne får en liten innføring før det hele starter.

Det er viktig at alle forstår at yogaopplevelsen kan variere fra dag til dag, fra instruktør til instruktør. Det finnes mange typer yoga, og alle skal kunne klare å finne en yoga for seg.

Man skal ikke tilpasse seg yogaen, yogaen skal tilpasses deg. Hovedfokuset i løpet av timen var å bli bevisst på pusten. Samtidig var det mange myke øvelser som gjorde godt for kropp og sjel.

Yoga har blitt mer og mer stuerent de siste årene, og etterspørselen har eksplodert. Mange har livsstilssykdommer som kan ha god nytte av noen minutter/timer på matta med fokus på pust, bevegelser, ro og bevisstgjøring.

Da kvelden var over, var det mange som takket for en fin opplevelse, og mange var enige om at man kjente en indre ro, og en døsighet som man selv hadde klart å skapt.

Vinn - Vinn

- Alle kan bidra til kreftsaken, eller andre gode formål. Man kan velge å putte penger i en bøsse, men man kan også bruke seg selv på mer alternative måter, forklarer Anna-Marie.

Kveldens hovedfokus lå i det å praktisere yoga, men om man ser det store bildet, så drar alle nytte av kvelden.

Anna-Marie syns det er givende å kunne bidra til at flere får oppleve yoga, samt kjenne nytten av det.

- De som deltar får kanskje en ny opplevelse, kjenne på roen, og lært seg noe de kan ta med seg videre i livet?

Og pengene som kommer inn går til en god sak. Vinn-vinn for alle parter.