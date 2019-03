Jonas klar med sin første helaftens konsert på hjemmebane - med fullt band

Nyheter

Fort kort tid siden slapp duoen Mikael Øgaard og Jonas Peitersen i Temporary sitt debutalbum "When I leave". Rundt den samme tiden opptrådte de med fullt band på Byscenen under festivalen Trondheim Calling. Musikknettstedet Rubato.no skriver at Temporary leverte en imponerende opptreden og trillet terningkast fem.

"Seansen er behagelig og vakker, uten de store overraskelsene. Dette er heldigvis mer enn nok, da deres nye plate “When I Leave” holder et skyhøyt nivå".



Anmelderen skriver videre at konserten er uten de helt store høydepunktene, men opplevelsen er likevel gjennomgående vakker.

- Låter som “Wrecked” og Tallest man on earth”-inspirerte “Tumbling down” har nok kvalitet til at det aldri blir kjedelig på festivalens hovedscene. Mikael Øgaard og Jonas Peitersen har begge en stemme som overgår det aller meste innen norske artister. I tillegg spiller Øgaard munnspill som en Gud.

Fra Byscenen og John Dee til Meierisalen

Onsdag kveld hadde de releasekonsert på John Dee i Oslo, før de lørdag kommer til Meierisalen i Fillan med samme besetning som under Trondheim Calling.

Hitterværingen Jonas Utseth Peitersen forteller at dette blir Temporarys første helaftens konsert på Hitra, da de tidligere har opptrådt med et par låter under andre arrangement.

- Dette er i tillegg vår eneste konsert ute i distriktene, men det er viktig for meg å kjøre en konsert på stedet hvor jeg kommer fra.