Rektor med beskjed til Guri Kunna-elevene dersom de dropper skolen i klimaprotest

Nyheter

Barn og unge over hele landet planlegger å droppe skolen fredag 22.mars for å demonstrere og kreve at det gjøres en større innsats i klimasaken. Bevegelsen "Fridayforfuture" startet med 15 år gamle svenske Greta Thunberg som startet å streike daglig hver fredag i fjor. Nå har engasjementet spredt seg til over hundre land blant annet Australia, Sveits, India, Tyskland, Belgia og Norge. Kanskje også til Frøya og Hitra neste uke, det ryktes nemlig at klasser lokalt vurderer å kutte skolen denne dagen for å streike i klimaprotest.