Får ja til å regulere i friluftsområde

Nyheter

Kystplan har på vegne av Kencha Eiendom (Johnny Sørgård) søkt om å få regulere en eiendom på Dolmøya. Bjørnaneset ligger i et område definert for landbruk, natur og friluftsliv (LNF) i Hitras kommuneplan.

Eier har tidligere søkt om dispensasjon til flere tiltak på eiendommen, men fått avslag. Nå søkes det om å kunne regulere for å etablere rorbu, småbåthavn og øvrig infrastruktur. Det vises til et samarbeid med Knutshaug fiskeferie om rorbu-utleie.

Administrasjonen anbefalte at søker ble frarådet å starte regulering, med henvisning til det samme som har vært begrunnelse for avslag på dispensasjonsøknadene: at området er avsatt til landbruk, natur og frilufstliv i kommuneplanen.

Men et flertall av politikerne i teknisk komite ønsket å gi positivt svar på søknaden.

I vedtaket presiseres det at tillatelsen til igangsetting av planarbeid ikke må oppfattes som noen form for forhåndsgodkjenning av planforslaget og dets innhold.