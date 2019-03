Slagsmål på restaurant

Nyheter

Politiet fikk melding om et slagsmål på en restaurant på Hestvika natt til lørdag. Klokka 00:30 kontaktet vaktsentralen politipatruljen etter at en voldsepisode i Hestvika utviklet seg såpass at vekterne på stedet trengte bistand i saken.

Politiet sendte ut en patrulje, men da patruljen ankom hadde de involverte i basketaket gått hvert til sitt.

Patruljen ble i området resten av kvelden, forteller operasjonsleder i politiet til lokalavisa Hitra-Frøya. Politiet melder at det ikke ble gjort noe pågripelse etter episoden.