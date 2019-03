Nyheter

Egil Ulvan Rederi AS har inngått avtale om bygging av stykkgods/fryseskip med Tersan Shipyard.

- I et marked med svak prisvekst og stadig større fokus på miljø, er det avgjørende at tonnasjen kan leveres på konkurransedyktige vilkår. Dette er selskapets største enkeltstående investering og representerer det ypperste av grønn teknologi som kommer til å trafikkere kysten de kommende år, forteller selskapet. Egil Ulvan Rederi AS har forretningsadresse Trondheim, men eierskap fra Hitra.

Skipet får navnet «Oddrun With» og er oppkalt etter Egil Ulvan sin avdøde ektefelle, som hadde en sentral rolle i oppbygging av rederiet.

- Rederiet fyller 100 år og dette blir selskapets skip nr. 8, som nå kontraheres i jubileumsåret 2019, sier daglig leder Arild Hoff i en kommentar. Skipet skal leveres i i slutten av 2020.

Egil Ulvan Rederi AS har utviklet lastefartøyet sammen med Multi Maritime, det 11. i rekken av fartøy som er utviklet i dette nære samarbeidet siden slutten av 1990-tallet. Design og løsninger er et resultat av et prosjekt som har pågått over tid mellom reder Ivar Ulvan og Multi Maritime.

Fartøyet har en total lengde på ca 86m og total bredde inkl. brovinger på ca 24m. Maksimal dødvekt vil være ca 3500 tonn.

- Fartøyet er designet for fleksibel og kombinert frakt av stykkgods, kjølevarer og containerlast. I tillegg vil det bli installert et lossesystem for levering av fiskefór til oppdrettsanlegg langs kysten. Det er i alt fem lasterom med kapasitet på ca 6500m3 der ca 4000m3 er kjølerom. I tillegg vil det være stor containerkapasitet på dekk og i lasterom, forteller rederiet.

Fartøyet vil også ha en 120t hovedkran og 20t hjelpekran.

- I utviklingsarbeidet har det vært avgjørende å finne de mest miljøvennlige løsningene og samtidig opprettholde sikker operasjon og enkelt vedlikehold av fartøyet. Dette er gjort ved å ta i bruk den nyeste og beste miljøteknologien i markedet i tillegg til optimalisering av skroget for en mest mulig energieffektiv fremdrift, forteller Arild Hoff.

Slik skal de gjennomføre de første forsøkene med Lakseveien til sjøs - Nå vil vi ha dette fra tegnetbrettet og ut til handling. Det er filosofien vår.

- Fartøyet vil i hovedsak operere på flytende naturgass (LNG), noe som gir betydelig reduksjon i utslipp av klimagasser. Det vil bli installert en batteripakke som gjør det mulig for optimal drift av maskineri og kraftreserver når det er behov for det. Batteripakken skal også kunne lades fra landstrøm og vil ha tilstrekkelig kapasitet til å operere fartøyet helelektrisk i en gitt tidsperiode, feks ved manøvrering til kai eller ved kailigge. Dette vil kunne redusere støy betraktelig f.eks under operasjon i befolka områder, forteller Hoff.

Hovedkran og palleheis er arrangert med regenerering av strøm som mates inn på batteriet.

- På den måten vil en stor del av effektforbruket til lastesystemet gjenvinnes.