- Lofotfiske topper det hele

Nyheter

Førsteåret naturbruk Guri Kunna VGS skolested Frøya har nå vært på fiske i Lofoten i tre uker med skolebåten Fru Inger. Elev Ronja Børmark forteller at de starter dagene tidlig. De er oppe fra klokka 05:00 og klare til avgang seinest klokka 06:00.

Undervisningskvote på 27500 kg

- Skolen er tildelt en undervisningskvote på 27500 kg. rund torsk (usløyd torsk). Vi har med oss fire lenker med 30 garn i hver lenke. Hver dag drar vi fire lenker og rullerer på arbeidsoppgavene ombord.

Ronja forklarer at noen på renna sørger for å ta fisken ut av garnene, to stykk befinner seg i garnbingen og et par stykk er ved bløggekaret.

- Vi drar og setter ut garn hver dag. Når vi er ferdig med det går turen mot land hvor vi leverer fisken på et fiskemottak.

Prøvetaking til Havforskningsinstituttet

Hun forteller at de også har tatt otolittprøver av 30 torsker.

- Vi målte lengde, vekt og sjekket hvilket kjønn det var på hver enkelt fisk. Til slutt tok vi ut otolittene som er balanseorganet til torsken. Prøvene sendte vi inn til Havforskningsinstituttet som bruker dataen til forskning på torskebestand i Norge. På slutten av turen dro vi på land de fire lenkene og så over garnene og ordnet slik at alt var greit til vi kom hjem.

Elevene bor på rorbuer i Henningsvær og lager middag selv. Da går det naturlig nok mye i fisk som de har fisket og filetert selv.

- Resten av dagene blir som oftest brukt på å hjelpe andre båter og skjære torsketunger som vi tar med hjem for å selge.

- Lofoten topper det hele

Ronja forteller at de i løpet av turen har lært mye om hvordan det er å drive med garnfiske. Det å være på sjøen, samarbeide, effektivitet, være selvstendig og ikke minst har de lært mye om seg selv og de andre klassekameratene.

Hun fastslår at Lofotturen er noe av det beste hun har vært med på i hele sitt liv.

- Det var også en stor motivasjon til å flytte til Frøya å gå skole. Selv om jeg måtte bo alene på hybel, smiler hun.

- Det valget har jeg ikke angret på ett sekund etter at jeg kom til Frøya og fikk starte på sjøen - og Lofoten topper det hele.