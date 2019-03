På toppliste for fjerde året på rad

Nyheter

Eiendomsmegler 1 Midt-Norge er for fjerde året på rad kåret til den beste arbeidsplassen i Norge. I årets kåring har 217 bedrifter med 30.203 bedrifter deltatt i undersøkelsen, der fire vinnere tirsdag kveld ble utropt i forskjellige kategorier. I de fire kategoriene 500+ ansatte, 200-499 ansatte, 50-199 ansatte og 20-49 ansatte, var det henholdsvis Sopra Steria, Eiendomsmegler1 Midt-Norge, mnemonic og Symetri Collaboration som stakk av med seieren.

- Det siste året har vi jobbet knallhardt for å forbedre de små detaljene som skal gjøre oss enda mer attraktive, enda mer produktive, og enda mer konkurransedyktige, sier eiendomsmegler og leder for meglerfirmaets avdeling på Hitra og Frøya, Renate Ledel.

- Vi representerer en bransje som spås en utfordrende fremtid, dersom vi ikke fornyer oss. Vi står i omfattende digitale endringer, men like viktig som ny teknologi er menneskelig adferd og profesjonelle medarbeiderskap. For oss har samarbeidet med Great Place To Work vært et slikt grep, sier Ledel.

Analyse- og rådgivningsselskapet Great Place to Work kårer hvert år de beste arbeidsplassene i Norge.

- Virksomhetene på topp kjennetegnes av at medarbeidere føler seg sett og hørt, sterk fellesskapsfølelse og stolthet for arbeidet de gjør, skriver Great Place to Work i en pressemelding.

– Dette er virksomheter vi har samarbeidet med i flere år og som vi vet at tar godt arbeidsmiljø på alvor. Slikt blir det resultater av, sier Jannik Krohn Falck, administrerende direktør i Great Place to Work Norge.

Great Place to Work Norge skriver at årets undersøkelse viser at de beste arbeidsplassene har en åpen kultur der ledelsen inkluderer medarbeidere i viktige avgjørelser, søker innspill og idéer og oppleves som åpne og tilgjengelige. I de beste virksomhetene svarer 83 prosent at ledelsen søker og svarer oppriktig på forslag og idéer. Dette er 23 prosent høyere enn landsgjennomsnittet. I tillegg viser undersøkelsen at de beste er gode på å involvere de ansatte i beslutninger som påvirker arbeidet deres, har muligheter for faglig utvikling og tydelig viser at ekstra arbeidsinnsats settes pris på.