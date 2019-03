- Det er boligeier som er den lille mann i denne saken

Nyheter

Lokalavisa har fortalt om den foreslåtte ekspropiasjonsaken på Nesset. Det er Kystteknikk AS som ber om at det blir gjennomført ekspropriasjon av en eiendomsparsell som ligger innenfor reguleringsplanen for Nesset industriområde. De har ikke kommet til enighet med grunneier, og mener at de bør få tilgang på parsellen, slik at de kan gjennomføre utbygging av verkstedlokale, kontorer, lager og kai, og med det skape flere arbeidsplasser.