Nå kan bygdene snart få rent vann

Nyheter

Rådmannen signerte 1. mars en avtale med Hopsjø-Småge Vannlag SA om å legge kommunal vannledning fra Hopsjø til Småge.

Avtalen ble signert etter at vannlaget hadde klart å tegne over 80 abonnementer, som var vilkåret for at kommunen ville være og investere drøyt ti millioner kroner i vannledningen.

Formannskapet vedtok onsdag å godkjenne avtalen, og den skal endelig godkjennes av kommunestyret i neste møte.

Formannskapet godkjente også en søknad fra Hopsjø-Småge vannlag om kommunal garanti på 11,5 millioner kroner for utbygging av eget distribusjonsnett.