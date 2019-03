Nyheter

Alma og Carolina var streikeledere da elever fra Fillan skole streiket en skoledag for å demonstrere for klima utenfor rådhuset fredag, til tross for at de fikk ugyldig fravær.

- Hvorfor streiker dere?

- Vi vil fikse verden og få folk til å ta vare på miljøet, sier Carolina.

- For hvis vi ikke gjør noe kommer biene til å dø og masse andre dyr dør. Da vil det bli oversvømmelser og det blir plasser vi ikke kan bo mer. Vi kommer ikke til å få nok mat, sier Alma.

- Hva må gjøres for å unngå det?

- Vi kan for eksempel bruke mer vindkraft, og kjøre mer elbil og sykle mer.

- Hvorfor står dere utenfor rådhuset?

- Fordi vi vil ha en fremtid. Vi vil at politikerne som har ansvar, tar ansvar.

- Og flere folk vil få høre om det når vi streiker, mener Carolina.

- Vi har ingen planet B, ropes det høyt fra en annen demonstrant utenfor rådhuset.

