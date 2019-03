Nyheter

- No bli det fest! Tusen takk, vi har mange hyggelige kunder rundt omkring og vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe dere videre, sa gründer og bedriftsleder May Andreassen da Kystplan i kveld ble tildelt næringsprisen i Hitra. Sammen med Turid Glørstad mottok hun prisen under Hitterkvelden.

Det var Hemne Sparebank tok initiativ til denne prisen, som har blitt tildelt seks ganger tidligere. I fjor gikk den til Erik Knutshaug og Vibeke Knutshaug i El-konsult.

- Det kommer inn ganske mange forslag hvert år og det har det gjort i år også, sier Ole Haugen, ordfører og prisutdeler.

- Årets vinner er en stor kompetansebedrift. Det skulle mot til å etablere en slik bedrift for 12 år siden, men de møter kundene med stor ydmykhet og bein i nesen, framholdt ordføreren i forbindelse med prisutdelinga.

Her er juryens begrunnelse:

Næringsprisen 2019

Årets pris går til en bedrift som er en typisk kompetansebedrift. Ikke bare innehar den relativt stor kompetanse hos egne ansatte men den er også en sterk bidragsyter til å heve kompetansen til andre ikke bare i øyregionen men også langt utover det.



Tidligere måtte øyværingene til storbyen for å få utført de tjenester som selskapet leverer. For vel 12 år siden så de en nisje i markedet, tok sjansen og etablerte bedriften på Hitra. Man kan tenke seg at det skulle litt mot til for å etablere en slik bedrift, særlig når det er snakk om damer som etablerer seg i en nokså mannsdominert bransje.

De ansatte i denne bedriften møter kundene i bygg- og anleggsbransjen med stor ydmykhet, bein i nasen og kontroll på detaljene. Gjennom samarbeid med andre, finner de best mulig løsning for kundene slik at de får bitene på plass og kan få realisert drømmer og ideer.

Bedriften har bygget stein på stein gjennom mange år og er i dag en bedrift med snart 8 ansatte, bedriften har hovedkontor på Fillan med avdelingskontor på Steinkjer, Brekstad og i Blått kompetansesenter på Frøya.

At det er 8 damer ansatt sies å være en tilfeldighet, med det som ikke er tilfeldig er at damene går utradisjonelle veier både i markedsføring og ved å by på seg selv på sosiale medier, enten det er julekort eller andre «happenings» som kan deles.



Og mantraet har gjennom 12 år vært «Det må da gå an!» Og ja, de har vist at det går an, de har vist at også damer kan skape sin egen arbeidsplass i en ellers noe atypisk bransje på Hitra. Dette er eksempel til etterfølgelse, de har gått opp løypa og kan være forbilder for flere damer som absolutt trengs innen næringslivet, ikke minst lokalt.



Virksomheten som i år tildeles næringsprisen er Kystplan med May Andreassen og Turid Glørstad