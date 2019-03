Rørt Rigmor får æresprisen

Nyheter

Rigmor Kristoffersen er i kveld tildelt Hitra kommunes ærespris både for sitt kulturarbeid og for sitt arbeid med eldre.

- Hva sier man til sånt? Tusen hjertelig takk, egentlig finner jeg ikke ord, sa en rørt Rigmor Kristoffersen da hun ble applaudert opp på scenen under Hitterkvelden.

Her er juryens begrunnelse:

Hitra kommune har i alt delt ut seks ærespriser siden 2009, og også i år har vi funnet fram til en person som kanskje mer enn noen fortjener denne prisen.

Dette er en person som kanskje ikke gjør for mye ut av seg i det daglige, men som jobber i det stille for det hun brenner for. Men denne personen har også en annen side ved seg som villig vises frem, og som får oss alle til å føle oss i godt humør.

Denne personen kunne like godt fått kulturprisen eller frivillighetsprisen, men vi synes like godt vi kunne hedre vedkommende med en ærespris. Dette er faktisk første gang vi deler ut æresprisen til en dame, så det er absolutt på tide.

Her skal vi nevne litt av det hun har vært med på opp igjennom årene:

Kulturarbeid:

Aktiv i Ansnesrevyen som utøver fra 1990

Vært med i Hitra teaterlag og i barneteateret på Fillan

Spilt rollen som Nekka Fætten og hennes liv på et småbruk på 1920-tallet

Vært med i Maren-Spelet, hvor hun både har spilt roller og deltatt som frivillig

Vært aktiv som håndballspiller

Organisasjonsarbeid:

Med i Sivilforsvaret gjennom hele livet

Valgt inn i Menighetsrådet

Leder for «Livsglede for eldre» gjennom mange år

Hennes humoristiske sans kommer ofte til uttrykk gjennom små kommentarer, som f.eks. da hun ble intervjuet om «Øylekene for eldre»: «Det ryktes at hitterværingene har vært på treningsleir i forkant av lekene», eller «Vi har hatt høydeopphold i andre-etasjen på sykehjemmet». Om sin egen innsats for de eldre uttaler hun beskjedent; «Det gir meg mye tilbake å vite at de ikke bare blir sittende i en stol».

Hun beskrives som en veldig kreativ person i lokalmiljøet, et typisk «Ja-menneske» som også ser andre veldig godt. Og hun er flink til å ivareta alle både på jobb og i fritid.

Det er en stor glede for Hitra kommune å tildele årets Ærespris til Rigmor Kristoffersen for hennes virke som kulturperson og arbeid for de eldre på Hitra.