Nei til forslaget som kunne redusere bestanden

Forvaltningsutvalget i Frøya ba sist høst om en gjennomgang om hjorteforvaltningen, ut fra et ønske om at bestanden av hjort ikke skal øke ytterligere, men eventuelt reduseres. Det anbefaltes derfor et arbeid for å endre bestandsmålet i Frøya kommune.

Rådmannen har etter dette hatt et forslag ute på høring. I dette lå et forslag på å senke kravet til hvor stort areal som må til for å felle en hjort. Minstearaelet i Frøya har vært på 2000 kvadratmeter. Nå var forslaget å senke dette til 1200 kvadratmeter.

Det kom inn uttalelser fra grunneiere og bondeorganisasjoner som støttet forslaget om å redusere minstearealet, mens Frøya jeger og fiskeforening gikk i mot.

"FJFF ser ikke behov for å beskatte flere dyr på Frøya. For å få en bærekraftig bestand på Frøya må det skytes flere kalver og ikke skyte storbukker med mer enn 8 tagger. Minsteareal opprettholdes. Skadedyr må felles der de gjør skade.»

Og det var jeger- og fiskerforeningens syn som fikk gehør da saken kom tilbake til forvaltningsutvalget.

Pål Terje Bekken (Ap) er tidligere leder i FJFF, og argumenterte med at å redusere minsemålet ikke ville gi noen bedre forvaltning.

- Vi har en valdstruktur som har fungert så lenge det har vært hjortejakt på Frøya. Ved å redusere minstemålet tror jeg vi vil få en rekke søknader om å få etablere små vald. Jeg vil anbefale at vi hører på uttalelsen fra "jeger og fisk", sa Bekken.

Han foreslo å ta bort forslaget til endring av minsteareal, men likevel jobbe videre med å endre bestandsmål. Forsalget hans fikk flertall, mot Kjartan Erviks (H) ene stemme.