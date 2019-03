Nyheter

Rekordmange lærere har søkt videreutdanning i år. På landsbasis har over 11.000 lærere søkte om videreutdanning, det er 1.100 flere enn i 2018.

– Jeg er veldig fornøyd med det rekordhøye søkertallet i år. Når flere lærere får faglig fordypning skaper vi en bedre skole, der kompetente og engasjerte lærere får elevene til å mestre og lære mer, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

For Frøya, Hitra og Snillfjord er det i alt 20 lærere som har søkt om videreutdanning. Det er ikke kjent hvordan dette tallet i forhold til fjoråets. Lærerne fordeler seg slik:

Frøya 7

Hitra 10

Snillfjord 3

Fortsatt er det over 25 000 lærere som ikke oppfyller kompetansekravet i matematikk, norsk og engelsk, ifølge Kunnskapsdepartementet. Det er skoleeierne som har ansvar for at lærere har faglig fordypning i fagene de underviser i og når kompetansekravene innen 2025. I år er det satt av om lag 1,6 milliarder kroner til videreutdanning.