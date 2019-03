Unge frøyværinger inviteres som “medforskere”

Nyheter

Kommende onsdag inviteres 6. klassingene på Frøya til skoleworkshop i Frøyahallen på Sistranda. Målet med dagen er å utforske barnas syn på sitt lokalsamfunn i forhold til hva som påvirker deres helse i positiv og negativ forstand.

Kompass

Frøya kommune sammen med Nye Namsos kommune deltar i forskningsprosjektet «KOMPASS», som står for «Kommunetilpasset Forebygging og Behandling – Overvekt og fedme blant Bygdebarn».

Under skoleworkshopen onsdag vil forskningsteamet undersøke hvilke sosiale og fysiske omgivelser barn mener er med på å bidra til eller hemme et helsefremmende lokalmiljø samt hvordan man ifølge barn kan skape et mer helsefremmende lokalsamfunn.

- Vi ønsker å involvere barn fra sjette klassetrinn som såkalte «medforskere». Det vil si at barna blir delt opp i grupper, og så vil forskere bruke barnevennlige forskningsmetoder for å utforske deres meninger og syn om ulike tema innenfor folkehelse, forteller forskningskoordinator Monica Devle ved St.Olav Hospital.

Dybdeinnsikt

Elevene skal gjennom dagen delta på flere praktiske øvelser i gruppe som for eksempel tegneøvelser, ta bilder, avstemninger, leker og rollespill, etterfulgt av en diskusjon med forskerne slik at de får dybdeinnsikt i temaer som er viktige for barna.

- Vi skal ikke samle inn noe personlig informasjon om barna som for eksempel navn, fødselsdato eller helsedata. Det blir heller ikke bli tatt bilder av barna, understreker Monica Devle

Resultatene fra skoleworkshopen, samt andre resultater fra det større forskningsprosjektet KOMPASS, vil bli presentert for politikere og andre i kommunen som jobber med barn og folkehelse på en konferanse i 2020.