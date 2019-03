- Beslutningen satt svært langt inne

Nyheter

Tirsdag kveld ble det klart at Ole L. Haugen ønsker fire nye år som ordfører på Hitra. Han sier i en kommentar til valglista at han er glad for tilliten han er blitt vist igjen med å bli renominert på topp for Hitra Arbeiderparti.

- Denne gangen satt beslutningen svært langt inne, før jeg bestemte meg for å si ja. Når det til slutt ble det, så skyldes dette flere forhold. Særlig vil jeg framheve de mange oppfordringer jeg har fått, og det faktum at det er mange gode folk som har sagt seg villig til å stille til valg på Hitra arbeiderpartis liste, sier Ole L. Haugen.

Hele Hitra Aps nominasjonsliste kan du se her.

Haugen sier at en annen medvirkende årsak til at han har sagt ja til gjenvalg er fordi han har lyst til å være med å fullføre eller realisere flere oppgaver og prosjekt.

- Til slutt er det fra min side også viktige moment å kunne bidra til å videreutvikle politikk basert på kjerneverdier som likeverd og lik behandling.