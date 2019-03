Ole har svart partiet

Nyheter

Hitra Arbeiderparti har tirsdag kveld avholdt nominasjonsmøte. På toppen av nominasjonslista finner vi Ole L. Haugen som dermed ønsker fire nye år som ordfører på Hitra. Nummer to på lista er Eldbjørg Broholm og nummer tre er nåværende ordfører i Snillfjord kommune, John Lernes.

Leder i lokalpartiet Lars Erik Strand Vitsø og leder av nominasjonskomiteen Aase Strømsvik Olsen sier i en pressemelding at det ikke har vært bare enkelt å få folk til å stille, men samtidig er man nå glad for å ha lyktes med å sette sammen ei valgliste med mange gode folk, både fra dagens Hitra kommune og fra den nye delen i Snillfjord. De er særlig glad for at Ole L. Haugen tar gjenvalg.

På spørsmål fra lokalavisa i fjor høst rundt hva han tenkte om sin politiske framtid, hadde ikke Ole L. Haugen kommet fram til et endelig svar ennå.

- Det beror mest på at man skal være ærlig mot seg selv: Har jeg lyst og ork, har jeg nok energi og er jeg nok motivert? Svarer man ja på det, vel da blir det opp til partiet å avklare om man fortsatt er ønsket, sa Haugen.

På lista som består av 22 navn finner man både erfarne og flere nye folk:

1 Ole Haugen

2 Eldbjørg Broholm

3 John Lernes

4 Catrine Lossius Brevik

5 Arnt Julius Breivoll

6 Ida Karoline Broholm

7 Kenneth Norgård

8 Monica Mollan

9 Remy Heggvik Aune

10 Malin-Miriam Helgebostad Monsø

11 Terje Stølan

12 Ann Bodil Kosberg Wingan

13 Arne Inge Nøstvik

14 Janne Bjørnslett

15 Roy Egil Oldervik

16 Julie Glørstad Strøm

17 Bjørn Jensen

18 Malfrid Knutshaug

19 Lars Erik Strand Vitsø

20 Aase Anne Strømsvik Olsen

21 Thomas Glørstad

22 Stig Wraalsen

I tillegg til nominasjonsmøte har Hitra arbeiderparti også i kveld foretatt valg av ny styreleder. Lars Erik Strand Vitsø ble enstemmig valgt.