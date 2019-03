- Vi ønsker å bidra positivt og gjøre en miljøinnsats

Nyheter

Tirsdag fikk Bedriftshelsa SA overrakt beviset på at de har blitt en Miljøfyrtårn-sertifisiert virksomhet. Plaketten fikk de av ordfører på Frøya, Berit Flåmo, under markeringen på Næringens hus. Miljøfyrtårn er Norge mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen har til hensikt å heve miljøprestasjonen i små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter.

- Mange bedrifter velger å bli Miljøfyrtårn-sertifisert, det er i tiden. Bedriftshelsa ønsker også å bidra positivt og gjøre en miljøinnsats, sier daglig leder Anne Carin Kirknes.

Må resertifiseres jevnlig

Ansatte i Bedriftshelsa har kompetanse på områdene helse, miljø og sikkerhet (HMS) og bistår arbeidsgivere og ansatte med forebyggende og helsefremmende arbeid i ulike type virksomheter. De har hovedkontor på Kyrksæterøra og avdelingskontor på Sistranda. Det er særlig May Linn Kjerringvåg som har tatt ansvaret for sertfisieringsarbeidet på Sistranda, legger Anne Carin til.

Anne Carin og kollegaene Tora Fjeldberg og Karen-Sofie Mjelva forteller at de våren 2017 startet med dette arbeidet. Godkjenningen fikk de året etter, men det er dermed ikke sagt at de kan lene seg fornøyde tilbake og senke skuldrene helt for virksomheten må resertifiseres jevnlig. De er inne i en ny godkjenningsperiode nå.

Stolte over sertifiseringen

For å bli miljøsertifisert må virksomhetene dokumentere og oppfylle lovbestemte krav og krav fra Miljøfyrtårn-ordningen. Kravene innbærer blant annet å gjøre tiltak og forbedringer innen avfallshåndtering, energibruk, innkjøp, transport og arbeidsmiljø.

- Vi har for eksempel blitt ekstra bevisste sortering og papirforbruket vårt, hvor mye vi flyr og hva slags drivstoff bilene våre bruker, legger Tora til.

Det har vært relativt enkle grep de har foretatt seg, kommer damene fram til.

- Det handler i stor grad om planlegging, bevisstgjøring og jobbe strukturert. Vi er tilfreds med at vi gjør en liten skjerv for miljøet, smiler Karen Sofie og alle tre legger til at holdningene og miljøtiltakene som gjøres på jobb, også er noe de tar med seg hjem.

- Du kan si at sertifiseringen har en dobbel-effekt.

Lokale miljøfyrtårn

Ordfører Berit Flåmo sier det er et ærefullt oppdrag å kunne få lov til å overlevere Miljøfyrtårn-plaketter til bedrifter som tar miljøansvar. Hun legger til at KN Entreprenør også nylig har blitt godkjent Miljøfyrtårn-virksomhet.

I følge Miljøfyrtårn sin nettside er 5914 virksomheter miljøfyrtårn-sertifisert. Følgende bedrifter har denne sertifiseringen på Frøya og Hitra:

Elektro1 Hitra og Frøya

Elektro Team

Frøya Tannklinikk

Hitra tannklinikk

Guri Kunna vgs, skolested Frøya og skolested Hitra

Sparebank1 SMN Frøya og Hitra

Vinmonopolet Hitra og Frøya

Hitra Anleggservice

Bedriftshelsa SA