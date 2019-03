Kåret til kjedens beste butikk i Midt Norge - for andre året på rad

Nyheter

Tirsdag kveld ble Nærbutikken Melandsjø nok en gang kåret til kjedens beste butikk i Midt-Norge.

- Det er så klart veldig moro. Da jeg fikk beskjeden under samlingen på Gardemoen i går kveld, måtte jeg først spørre om de tulla med meg. Det gjorde de heldigvis ikke, forteller en stolt daglig leder, Linn Anett Andersen.

- Hva ligger til grunn for at nettopp dere blir kåret til den beste butikken i Midt-Norge, Linn Anett?

- Det er et tøft marked i dagligvarebransjen, men vi har greid å få til omsetningsøkning på den lille butikken vår på Melandsjø og det er godt gjort. I tillegg gjør vi mye for kundene våre og arrangerer forskjellige tilstelninger i løpet av året. Vi er veldig stolte over å bli kåret til kjedens beste butikk i Midt Norge, og ekstra stas er det at vi klarer det for andre året på rad (Årets butikk i Midt Norge 2017 og Årets butikk i Midt Norge 2018).

Bruker pengepremien på kundene

Hva omsetningsøkningen skyldes, er vanskelig å si, legger den daglige lederen til.

- Vi hadde ikke klart det uten de lojale kundene våre, det er det ingen tvil om. I tillegg er vi en såkalt sesong-butikk med mange hytter rundt oss, og det har mye å si at de samme kundene velger å komme tilbake gang etter gang. Det har også kommet til nye kunder noe vi er glade for.

Med den gjeve tittelen vanker det i tillegg en pengepremie på 10.000 kroner til Nærbutikken Melandsjø.

- Pengene blir nok å gå tilbake til en aktivitet ved butikken. Sesongen starter for fullt til påske, så vi får sørge for en tilstelning når alle kundene våre etter hvert blir å finne på Melandsjø igjen, sier Linn Anett Andersen.