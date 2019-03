Spiser man annerledes på bygda enn i byen?

Nyheter

Forskningsprosjektet Kompass var onsdag på Frøya i forbindelse med en kartlegging hvor skolebarn selv får være med å dele sine tanker og meninger rundt hva som påvirker helsen deres i positiv og negativ forstand.

- Skoleworkshopen utforsker forskjellige tema innen folkehelse og vi synes det er viktig å få barnas perspektiv inn i dette arbeidet. Involveret vi barna og gir dem en stemme, kommer det kanskje fram noe som vi voksne ikke har tenkt på en gang, sier forskningskoordinator Monica Tømmervold Devle.

Ny kunnskap om overvekt og fedme

Forskning viser at det er høyere forekomst av overvekt og fedme blant barn og unge på bygda, men ingen vet hvorfor. Formålet med kartleggingen er å frembringe ny kunnskap rundt dette. Hun forteller videre at de blant annet spør barna hvordan de kommer seg til skolen og fritidsaktiviteter.

- Det ikke alltid er lett å komme seg til fritidstilbud på Sistranda om man bor et stykke unna og da blir man gjerne avhengig av at foreldrene kjører barna dit de skal. Vi har også snakket om hva som er bra og ikke bra med å bo på Frøya. Hva som mangler her og hva barna kunne tenkt seg i et drømme-nærmiljø, sier Tømmervold Devle.

Unge frøyværinger inviteres som “medforskere” Forskere vil utvikle tiltak som skal skape bedre helse for barn.

- Kjempegøy

Elevene rundt det ene bordet forteller at de synes det er kjempegøy å delta.

- Nå er vi i ferd med å tegnet et mathjul som viser hva vi spiser på en hverdag og på en lørdag. Vi har også hatt en øvelse hvor de har sett for seg hva slags type mat som finnes i et typisk by-kjøleskap og et kjøleskap på bygda.

Deretter hiver gutten seg med i diskusjonen som går på om de spiser frokost eller ikke.

- Vi spør også hvor barna får informasjon om mat fra. Det gjør vi for å for eksempel kunne analysere om det er for lite fokus på mat og helse fokus i skolen, tilføyer en av masterstudentene.

- Har hørt mye snakk om besteforeldre som baker

Fra sidelinja følger forsker Ellen Ersfjord med kostholdsgruppa. Hun jobber som forsker ved Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon, og lytter interessert til det barna har å si og hva slags spørsmål masterstudentene stiller barna. Denne ekstra dataen blir nyttig når de senere skal analysere resultatene.

- Jeg har hørt mye snakk om besteforeldre som baker i dag, sier Ellen og smiler.

Hun legger til at det er for tidlig å si noe nærmere om resultat, men hun har bitt seg merke i at barna på bygda gjerne bor nærmere besteforeldrene sine og at de spiser når de er der. Ellers tror barna på Frøya, uten at det nødvendigvis er riktig, at barna i byen spiser mer hurtigmat og er latere fordi de har alt lettere tilgjengelig.

- Jeg har også hørt de si at i byen trener man på treningssenter, mens på Frøya går man på tur.Ellers tenker jeg at Frøya er et spesielt sted med tanke på alle de ulike nasjonalitene og kulturene som bor her, og at det påvirker hva som spises her. Det er veldig spennende å høre hva de forteller.

Et nyttig verktøy

I fjor ble det gjennomført tilsvarende skoleworkshop med elever fra Kattem i Trondheim og Sørborgen skole i Klæbu. I år er det elever fra sjette klassetrinn i Frøya kommune og Nye Namsos kommune som får være "medforskere".

Monica Tømmervold Devle som jobber ved Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon, sier det er viktig å få med seg de de små kommunene utenfor Trondheim på dette arbeidet. Frøya er med blant annet med på grunn av sitt fokus på folkehelse, legger hun til. Det er omtrent 50 sjetteklassinger som deltar på Frøya, og det er ikke til å komme bort i fra at elevene synes det er veldig stas å møtes på tvers av skolekretsene.

Ut fra skoleworkshopene som er en del av forskningsprosjektet Kompass, blir det laget en rapport. Resultatene kommer også til å bli presentert for politikere og andre som jobber med barn og folkehelse i kommunene på en konferanse i 2020.

- Vi tenker dette blir et nyttig verktøy tilpasset små kommuner for de som skal utforme lokalsamfunnet videre.